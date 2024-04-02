У берегов Греции спасли группу мигрантов с поврежденной лодки

Греческая береговая охрана спасла группу из 29 мигрантов с поврежденной лодки в Средиземном море к югу от Крита.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В береговой охране рассказали, что лодку обнаружило торговое судно вблизи небольшого острова Гавдос после того, как пассажиры подали сигнал бедствия.

Мигрантов доставили на юг Крита. Пока нет информации о состоянии их здоровья, национальности или места их отправки.

В этом году на южном Крите и на Гавдосе наблюдается значительное увеличение прибытия мигрантов. Большинство из них отправляются из восточного ливийского порта Тобрук.

По данным Организации Объединенных Наций, в этом году в этот регион добрались более 1200 человек. Всего в Грецию с начала года прибыло 9600 человек.

Напомним, накануне береговая охрана Греции спасла 74 мигрантов, которые на деревянной лодке пытались добраться из Африки в Южную Европу по Средиземному морю.

Правительство Греции пообещало предоставить дополнительную финансовую помощь и больше персонала, чтобы помочь острову Крит и его крошечному соседу Гавдосу справиться с резким увеличением прибытия мигрантов.