У Португалії новий уряд склав присягу

Новий уряд меншості у Португалії на чолі з прем’єром Луїшем Монтенегро склав присягу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Ввечері у вівторок уряд Луїша Монтенегро, у складі якого 17 міністрів, склав присягу перед президентом. За даними португальського Publico, уряд збереться на перше засідання цієї середи.

Новий прем’єр заявив, що уряд налаштований працювати до кінця свого мандату тривалістю 4,5 роки та пообіцяв діяти "зі скромністю, патріотичним духом і відкритістю до діалогу", зазначивши, що чекає того ж від опозиції.

Publico зазначає, що прем’єр окремо пообіцяв докласти зусиль для боротьби з корупцією, заявивши, що це має бути "національною боротьбою".

Монтенегро сказав, що запропонує усім політсилам у парламенті спільно сформувати "порядок денний" на цьому напрямку, щоби орієнтовно за два місяці мати набір пропозицій, які після обговорень ляжуть в основу майбутніх законопроєктів.

Також прем'єр обіцяє зменшення податків для громадян і бізнесу, підвищення пенсій та заробітних плат для бюджетників.

Нагадаємо, за підсумками позачергових парламентських виборів у Португалії найбільше мандатів отримав блок "Демократичний альянс" (в якому Соціал-демократична партія відіграє провідну роль) – 80 місць у парламенті. Водночас це значно менше, ніж необхідні для більшості 116 мандатів, тож ухвалення законодавства потребуватиме підтримки інших політсил.

Ключовим випробуванням може стати ухвалення бюджету на наступний 2025 рік. У минулому невдача у спробах затвердити бюджет нерідко призводила до дострокових виборів.

Минулого тижня новообраний парламент Португалії після кількох провальних спроб обрати спікера врешті призначив його завдяки угоді між соціал-демократами і соціалістами.

Читайте більше у статті про те, як Португалія готується до історичної зміни влади.