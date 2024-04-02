В Португалии новое правительство приняло присягу

Новое правительство меньшинства в Португалии во главе с премьером Луишем Монтенегро приняло присягу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Вечером во вторник правительство Луиша Монтенегро, в составе которого 17 министров, принес присягу перед президентом. По данным португальского Publico, правительство соберется на первое заседание в эту среду.

Новый премьер заявил, что правительство настроено работать до конца своего мандата продолжительностью 4,5 года и пообещал действовать "со скромностью, патриотическим духом и открытостью к диалогу", отметив, что ждет того же от оппозиции.

Publico отмечает, что премьер отдельно пообещал приложить усилия для борьбы с коррупцией, заявив, что это должно быть "национальной борьбой".

Монтенегро сказал, что предложит всем политсилам в парламенте совместно сформировать "повестку дня" на этом направлении, чтобы ориентировочно за два месяца иметь набор предложений, которые после обсуждений лягут в основу будущих законопроектов.

Также премьер обещает уменьшение налогов для граждан и бизнеса, повышение пенсий и заработных плат для бюджетников.

Напомним, по итогам внеочередных парламентских выборов в Португалии больше всего мандатов получил блок "Демократический альянс" (в котором Социал-демократическая партия играет ведущую роль) – 80 мест в парламенте. В то же время это значительно меньше, чем необходимые для большинства 116 мандатов, поэтому принятие законодательства потребует поддержки других политсил.

Ключевым испытанием может стать принятие бюджета на следующий 2025 год. В прошлом неудача в попытках утвердить бюджет нередко приводила к досрочным выборам.

На прошлой неделе новоизбранный парламент Португалии проголосовал за нового спикера после соглашения между социал-демократами и социалистами.

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