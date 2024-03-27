У парламенті Португалії обрали спікера після угоди між двома основними партіями

Новообраний парламент Португалії в середу проголосував за нового спікера після угоди між двома основними центристськими партіями країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Новим спікером став Жозе Агіар Бранку від "Демократичного альянсу" (ДА), що має сформувати уряд меншості. Його підтримали 160 депутатів при 116 необхідних голосів.

Голосування відбулося після того, як соціал-демократи досягли угоди, згідно з якою Агіар Бранку обійматиме посаду протягом двох років, після чого вона має перейти до кандидата від соціалістів.

Угода вказує на те, що ДА та соціалісти можуть працювати разом, щоб забезпечити функціонування уряду без втручання ультраправої партії Chega! ("Досить!").

Лідер Chega! Андре Вентура відреагував на угоду між двома основними партіями, заявивши, що його політсила тепер буде головною опозиційною партією.

Голосування відбулося на наступний день після того, як парламент тричі безуспішно голосував за спікера парламенту.

Раніше президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза запропонував правоцентристському політику Луїшу Монтенегру сформувати уряд меншості.

"Демократичний альянс" отримав 80 місць у парламенті, що значно менше від 116, необхідних для більшості. Для прийняття законів партії знадобиться підтримка інших політичних сил.

Монтенегру змінить на посаді глави уряду Антоніу Кошту, який очолював піренейську країну з 2015 року як лідер Соціалістичної партії. Він пішов у відставку чотири місяці тому на тлі звинувачень у корупції, хоча не був підозрюваним у розслідуванні.

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