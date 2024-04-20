Шольц: Близькі до РФ країни мають сумніми щодо її війни в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країни, які підтримують тісні відносини з Росією, також мають сумніви щодо доцільності загарбницької війни, яку РФ веде в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

За його словами, у світі немає практично жодного глави уряду, який вірив би, що ця війна має для РФ якийсь сенс.

"Це стосується і тих, хто дуже близький до Росії", – зазначив Шольц.

Канцлер вказав, що під час свого нещодавнього візиту до Китаю він погодився з керівництвом КНР щодо необхідності проведення міжнародної мирної конференції, яка запланована в Швейцарі, для завершення розв'язаної РФ війни, інформує DPA.

На його думку, переговори з китайськими посадовцями про війну в Україні під час його нещодавньої поїздки дали "дуже важливий поштовх" дипломатичним зусиллям, спрямованим на досягнення миру.

"Дипломатичні зусилля – це те, що є незамінним у цьому трудомісткому процесі, і я вдячний, що Німеччина та я особисто також змогли зробити свій внесок", – сказав Шольц.

Він додав, що дипломатичні зусилля – це "все ще рослина, яка потребує багато поливу... але це те, що існує та що ми плекаємо".

Раніше Шольц заявив, що продовжить надавати Україні військову допомогу, але водночас хоче активізувати дипломатичні зусилля для завершення розв'язаної РФ війни.

Дводенна конференція високого рівня щодо врегулювання війни в Україні – інавгураційний Саміт миру – відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня.

Росія вже говорила, що не братиме участі в переговорах.

Президент Зеленський говорив, що розроблені у Швейцарії деталі мирного плану деякі "представники континентів" передадуть РФ.