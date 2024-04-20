Кліматичні активісти зафарбували найвідоміший канал Венеції у зелений та червоний

Кліматичні активісти зафарбували у зелений та червоний кольори Гранд-канал у Венеції, щоб підкреслити необхідність вирішення кліматичної кризи.

Як пише "Європейська правда", про це інформує італійське агентство ANSA.

Припускають, що за цією акцією стоять члени кліматичної групи Extinction Rebellion.

ANSA

Повідомляють, що поліція арештувала двох французьких туристів після того, як у знакову водну артерію вилили фарбу з вапоретто – маршрутного теплоходу, який є єдиним видом громадського транспорту в острівній Венеції.

Правоохоронці заявили, що ця акція може бути пов'язана з Венеціанською бієнале мистецтва, яка зараз проходить у місті.

Наприкінці минулого року члени кліматичної групи Extinction Rebellion в межах аналогічної акції також зафарбували у зелений колір Гранд-канал у Венеції.

Протест відбувся всього через два дні після того, як інша кліматична група "Останнє покоління" розбризкала суміш бруду і шоколаду на собор Святого Марка.

Нагадаємо, раніше італійський Сенат схвалив урядовий законопроєкт про покарання екоактивістів за псування культурних пам’яток, і закликав схвалити його нижню палату парламенту.