Климатические активисты закрасили самый известный канал Венеции в зеленый и красный цвета

Климатические активисты закрасили в зеленый и красный цвета Гранд-канал в Венеции, чтобы подчеркнуть необходимость решения климатического кризиса.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует итальянское агентство ANSA.

Предполагают, что за этой акцией стоят члены климатической группы Extinction Rebellion.

ANSA

Сообщается, что полиция арестовала двух французских туристов после того, как в знаковую водную артерию вылили краску с вапоретто – маршрутного теплохода, который является единственным видом общественного транспорта в островной Венеции.

Правоохранители заявили, что эта акция может быть связана с Венецианской биеннале искусства, которая сейчас проходит в городе.

В конце прошлого года члены климатической группы Extinction Rebellion в рамках аналогичной акции также закрасили в зеленый цвет Гранд-канал в Венеции.

Протест состоялся всего через два дня после того, как другая климатическая группа "Последнее поколение" разбрызгала смесь грязи и шоколада на собор Святого Марка.

Напомним, ранее итальянский Сенат одобрил правительственный законопроект о наказании экоактивистов за порчу культурных памятников, и призвал одобрить его нижнюю палату парламента.