Віцеканцлер Німеччини після візиту до Києва закликав дати більше зброї Україні

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек, який нещодавно відвідував Київ, закликав країни-партнери постачати Україні більше зброї.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву німецького урядовця наводить Tagesschau.

За його словами, Україна знає, що це важкий етап, "але це такий етап".

Віцеканцлер підкреслив, що йому нелегко постійно говорити про системи озброєння, військову техніку і про те, як йдуть справи на фронті.

"На початку моєї каденції я б не хотів і не міг собі уявити, що буду давати інтерв'ю з вами, в якому буду виступати за те, щоб постачати більше військової техніки. Але нам потрібно ще раз усвідомити, чому ведеться ця війна. "Путін не хоче допустити демократії в Україні і хоче дестабілізувати її", – зазначив Габек.

Він наголосив, що якщо Україна програє, то війна буде продовжуватися і "саме тому всіх, хто хоче захистити демократію, ми ще раз закликаємо підтримати Україну зараз".

Раніше Габек запевнив, що німецькі компанії готові негайно долучитися до відновлення енергетичної інфраструктури України, яка була зруйнована внаслідок російських атак.

Нагадаємо, 13 квітня Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.

А міністри закордонних справ і оборони Німеччини у листі до десятків країн анонсували глобальну ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони для України.