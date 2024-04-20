Вице-канцлер Германии после визита в Киев призвал дать больше оружия Украине

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек, который недавно посещал Киев, призвал страны-партнеры поставлять Украине больше оружия.

Как сообщает "Европейская правда", заявление немецкого чиновника приводит Tagesschau.

По его словам, Украина знает, что это тяжелый этап, "но это такой этап".

Вице-канцлер подчеркнул, что ему нелегко постоянно говорить о системах вооружения, военной технике и о том, как обстоят дела на фронте.

"В начале моей каденции я бы не хотел и не мог себе представить, что буду давать интервью с вами, в котором буду выступать за то, чтобы поставлять больше военной техники. Но нам нужно еще раз осознать, почему ведется эта война. Путин не хочет допустить демократии в Украине и хочет дестабилизировать ее", – отметил Хабек.

Он подчеркнул, что если Украина проиграет, то война будет продолжаться и "именно поэтому всех, кто хочет защитить демократию, мы еще раз призываем поддержать Украину сейчас".

Ранее Хабек заверил, что немецкие компании готовы немедленно присоединиться к восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, которая была разрушена в результате российских атак.

Напомним, 13 апреля Германия объявила о срочной передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot.

А министры иностранных дел и обороны Германии в письме к десяткам стран анонсировали глобальную инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны для Украины.