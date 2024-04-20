Немецкий железнодорожный оператор запрещает курить каннабис на своих вокзалах

В Германии пассажирам, которые пользуются услугами железнодорожного оператора Deutsche Bahn, не будет разрешено курить на вокзалах несмотря на то, что его рекреационное использование недавно легализовали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

"Исходя из законодательного запрета на потребление каннабиса днем в пешеходных зонах, вблизи школ и детских площадок, мы хотели бы защитить всех наших пассажиров на наших станциях, особенно детей и молодежь", – заявила пресс-секретарь Deutsche Bahn.

Новые правила будут готовы к внедрению примерно через четыре недели, после чего сотрудники Deutsche Bahn "по-дружески" попросят пассажиров не употреблять каннабис на вокзалах.

В Deutsche Bahn отметили, что эта мера будет применяться в зонах для курения, имеющихся на определенных станциях.

На немецких вокзалах действует общий запрет на курение, за исключением специально отведенных для этого мест. Потребление каннабиса здесь также будет запрещено.

С 1 апреля в Германии вступил в силу закон, легализующий рекреационное использование каннабиса.

Правительство Германии заявляет, что новый закон будет способствовать ответственному употреблению каннабиса, поскольку предусматривает его ограниченную легальную доступность с многочисленными правилами и нормами.

В то же время власти немецкой федеральной земли Бавария решили ввести ограничения на курение каннабиса, несмотря на легализацию.