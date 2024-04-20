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Литва передала Украине штурмовик L-39

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Новости — Суббота, 20 апреля 2024, 18:41 — Ирина Кутелева

Литва в субботу, 20 апреля, объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на публикацию Министерства обороны Литвы.

По данным ведомства, оборудование уже прибыло в Украину.

"Мы передали украинским вооруженным силам легкий штурмовик L-39ZA Albatros в разобранном виде", – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, этот штурмовик использовался в армии Литвы для обучения офицеров управления истребителями, которые обеспечивают боевую готовность летчиков.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выразил обеспокоенность тем, что западные страны теряют фокус внимания с Украины.

А глава МИД Габриэлюс Ландсбергис отметил необходимость предоставить Украине средства для усиления противовоздушной обороны.

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