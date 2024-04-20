Литва передала Украине штурмовик L-39
Новости — Суббота, 20 апреля 2024, 18:41 —
Литва в субботу, 20 апреля, объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на публикацию Министерства обороны Литвы.
По данным ведомства, оборудование уже прибыло в Украину.
🇱🇹🇺🇦Today, another shipment of Lithuanian military aid reached Ukraine. We delivered a disassembled light attack aircraft L-39ZA "Albatros" to the Ukrainian Armed Forces. L-39ZA "Albatros" was used in @LTU_Army to train fighter control officers, ensuring pilots' combat readiness. pic.twitter.com/sS3STsu8N2– Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) April 20, 2024
"Мы передали украинским вооруженным силам легкий штурмовик L-39ZA Albatros в разобранном виде", – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, этот штурмовик использовался в армии Литвы для обучения офицеров управления истребителями, которые обеспечивают боевую готовность летчиков.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выразил обеспокоенность тем, что западные страны теряют фокус внимания с Украины.
А глава МИД Габриэлюс Ландсбергис отметил необходимость предоставить Украине средства для усиления противовоздушной обороны.