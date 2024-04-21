Начинаются литовско-польские военные учения в Сувалкском коридоре

В воскресенье начинаются совместные литовско-польские тактические учения с авиационным элементом "Храбрый грифон 24/II" ("Brave Griffin 24/II").

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

В этих учениях также примут участие союзники из США и Португалии.

В ходе учений 1,5 тыс. военнослужащих пехотной бригады "Жемайтия" им. Великого гетмана Литовского Яна Ходкевича совместно с союзниками будут опробовать оборонительные сценарии в так называемом Сувалкском коридоре в соответствии с двусторонним литовско-польским "Оршанским планом".

Этот план в 2022 г. подготовили командующие литовской и польской армии, большая его часть засекречена.

Сувалкский коридор – это примерно 100-километровый пограничный участок между Литвой и Польшей, с запада граничит с Калининградской областью, а с востока – с Беларусью.

Учения продлятся до 26 апреля.

В Литве продолжаются учения "Удар меча", организованные Вооруженными силами США.

В начале месяца белорусский самопровозглашенный президент заявил, что готовит страну к войне, хотя и, по его словам, не хочет воевать.

Перед тем Лукашенко с собакой в руках обсудил возможное нападение на Сувалкский коридор – расположенный между Беларусью и Калининградской областью РФ участок территории Литвы и Польши.