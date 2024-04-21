У Німеччині побоюються, що затверджена у США допомога Україні може стати останньою

Голова європейського комітету в Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що затверджена напередодні Палатою представників допомога США Україні може стати останньою перед довгою перервою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.

Хофрайтер не виключив, що це може бути взагалі остання допомога США Україні.

"Можливо, це останній пакет допомоги США за дуже довгий час – або навіть останній взагалі", – сказав Хофрайтер медіагрупі Funke.

Політик зазначив, американська підтримка України стала надто невизначеною, зважаючи на тривалий глухий кут навколо затвердження пакету допомоги.

"Ми, європейці, маємо зробити для України набагато більше", – сказав він.

В суботу Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. За схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112.

Проєкт обіцяли передати на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який був прийнятий у лютому. Це має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті.

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.

Президент США Джо Байден пообіцяв підписати ухвалений проєкт з допомогою.

Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.

Дивіться також відеопояснення з деталями нового проєкту з допомогою Україні.