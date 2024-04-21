РосЗМІ пишуть про затримання громадянина України на кордоні Південної Осетії і Грузії

На прикордонному пункті "Верхній Ларс" у Північній Осетії нібито затримали громадянина України – російські окупанти підозрюють його у шпигунстві.

Про це з посиланням на прикордонне управління ФСБ повідомляє державне пропагандистське агентство РФ ТАСС, передає "Європейська правда".

Це щонайменше друге подібне затримання за останні п'ять місяців.

Ім'я затриманого не розкривається, відомий лише його вік – 36 років. За версією силовиків, підозрюваний нібито через месенджери надсилав українським спецслужбам дані про розташування російських військових та техніки у зоні бойових дій в Україні.

Як громадянин України міг передавати дані про російську армію із зони бойових дій, не уточнюється. Жодних доказів можливої причетності затриманого до ФСБ також не надали. За статтею про шпигунство йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

У такій же справі на Верхньому Ларсі іншого громадянина України затримали у грудні минулого року.. На якій стадії зараз перебуває його кримінальна справа, невідомо.

Нагадаємо, Служба державної безпеки Грузії 15 квітня повідомила про черговий випадок затримання співгромадян у прикордонні з окупованим Цхінвальським регіоном (Південною Осетією).

Як відомо, після війни 2008 року окупаційна адміністрація Цхінвальського регіону Грузії встановлює "кордон" по лінії розмежування, при цьому відхоплюючи додаткові шматки території (цей процес називають "бордеризацією"). Нерідко межу проводять посеред сіл і земельних ділянок.

Через це російські окупаційні війська часто незаконно затримують громадян Грузії, звинувачуючи їх у "порушенні держкордону".