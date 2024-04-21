РосСМИ пишут о задержании гражданина Украины на границе Южной Осетии и Грузии

На пограничном пункте "Верхний Ларс" в Северной Осетии якобы задержан гражданин Украины – российские оккупанты подозревают его в шпионаже.

Об этом ссылаясь на пограничное управление ФСБ сообщает государственное пропагандистское агентство РФ ТАСС, передает "Европейская правда".

Это, по меньшей мере, второе подобное задержание за последние пять месяцев.

Имя задержанного не раскрывается, известен только его возраст – 36 лет. По версии силовиков, подозреваемый якобы через мессенджеры посылал украинским спецслужбам данные о расположении российских военных и техники в зоне боевых действий в Украине.

Как гражданин Украины мог передавать данные о российской армии из зоны боевых действий, не уточняется. Никаких доказательств возможной причастности задержанного к ФСБ также не предоставили. По статье о шпионаже ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

По такому же делу на Верхнем Ларсе другого гражданина Украины задержали в декабре прошлого года. На какой стадии сейчас находится его уголовное дело, неизвестно.

Напомним, Служба государственной безопасности Грузии 15 апреля сообщила об очередном случае задержания сограждан в приграничных районах с оккупированным Цхинвальским регионом (Южной Осетией).

Как известно, после войны 2008 года оккупационная администрация Цхинвальского региона Грузии устанавливает "границу" по линии разграничения, при этом отхватывая дополнительные куски территории (этот процесс называют "бордеризацией"). Нередко границу проводят посреди сел и земельных участков.

Из-за этого российские оккупационные войска часто незаконно задерживают граждан Грузии, обвиняя их в "нарушении госграницы".