Зеленський розповів, яку зброю хоче бачити у новому пакеті від США

Президент Володимир Зеленський розповів, яку зброю важливо передати Україні в межах нового пакета від США після остаточного схвалення Конгресом.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу NBC, яке наводить пресслужба Офісу президента.

Він наголосив, що завдяки підтримці від США в України буде шанс на перемогу, але для цього важливо наповнити пакет саме тим, чого найбільше потребує Україна, зокрема дефіцитною зброєю.

"Це й артилерія, і стратегічна далекобійна зброя, ATACMS – це все важливо, щоб не втрачати людей на фронті. Тому що ми їх втрачаємо через те, що у нас немає відповідної далекобійної зброї. Тому вона, а також протиповітряна оборона, яка так важлива, безумовно, сьогодні – це пріоритет", – заявив Зеленський.

За його словами, зараз Україна чекає на позитивне рішення Сенату й сподівається, що зможе одержати допомогу без затримок.

"Після стабілізації у нас є всі шанси отримати ініціативу. Для цього повинна прийти відповідна зброя", – підсумував Зеленський.

В суботу Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. За схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112.

Проєкт обіцяли передати на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який був прийнятий у лютому. Це має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті.

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.

Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.

Дивіться також відеопояснення з деталями нового проєкту з допомогою Україні.