Зеленский рассказал, какое оружие хочет видеть в новом пакете от США

Президент Владимир Зеленский рассказал, какое оружие важно передать Украине в рамках нового пакета от США после окончательного одобрения Конгрессом.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью американскому телеканалу NBC, которое приводит пресс-служба Офиса президента.

Он отметил, что благодаря поддержке от США у Украины будет шанс на победу, но для этого важно наполнить пакет именно тем, в чем больше всего нуждается Украина, в частности дефицитным оружием.

"Это и артиллерия, и стратегическое дальнобойное оружие, ATACMS – это все важно, чтобы не терять людей на фронте. Потому что мы их теряем из-за того, что у нас нет соответствующего дальнобойного оружия. Поэтому оно, а также противовоздушная оборона, которая так важна, безусловно, сегодня – это приоритет", – заявил Зеленский.

По его словам, сейчас Украина ждет положительного решения Сената и надеется, что сможет получить помощь без задержек.

"После стабилизации у нас есть все шансы получить инициативу. Для этого должно прийти соответствующее оружие", – подытожил Зеленский.

В субботу, 20 апреля, Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины. За одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112.

Проект обещали передать на рассмотрение Сената как изменения к сенатскому законопроекту о международной помощи США HR.815, который был принят в феврале. Это должно упростить процедуру утверждения пакета в Сенате.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за законопроект во вторник, 23 апреля.

О том, что включили в законодательство о помощи Украине, читайте в статье: Конгресс готовит победу Украины. Как США планируют изменить бюджет и правила поддержки ВСУ.

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