Глава МЗС Швеції: ЄС хоче запровадити санкції проти СПГ з Росії і "тіньового флоту"

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом заявив, що у новому пакеті санкцій ЄС проти Росії будуть обмеження щодо російського СПГ і нафтового "тіньового флоту".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав перед зустріччю глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі.

За словами шведського міністра, 14-й пакет санкцій – це одна з найважливіших тем зустрічі європейських міністрів у понеділок.

"Ухвалення 14-го пакету санкцій – одна з найважливіших речей, ми маємо намір включити до нього як заборону на імпорт (російського – Ред.) СПГ, так і заходи проти російського "тіньового флоту", – зазначив Білльстрьом.

Водночас він підкреслив, що ще одним важливим питанням є необхідність того, щоб військові поставки здійснювались в Україну безперервно.

"Щоб допомогти країні, яка зараз бореться за нашу свободу і нашу безпеку", – додав глава МЗС Швеції.

Раніше віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підтвердив, що ЄС почав роботу над наступним, чотирнадцятим пакетом санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

За даними ЗМІ, обмеження мають стосуватися нафтових танкерів або "тіньового флоту", які транспортують російську нафту, незважаючи на санкції, які перешкоджають цьому.