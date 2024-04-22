Глава МИД Швеции: ЕС хочет ввести санкции против СПГ из России и "теневого флота"

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что в новом пакете санкций ЕС против России будут ограничения в отношении российского СПГ и нефтяного "теневого флота".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал перед встречей глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

По словам шведского министра, 14-й пакет санкций – это одна из важнейших тем встречи европейских министров в понедельник.

"Принятие 14-го пакета санкций – одна из важнейших вещей, мы намерены включить в него как запрет на импорт (российского – Ред.) СПГ, так и меры против российского "теневого флота", – отметил Билльстрём.

В то же время он подчеркнул, что еще одним важным вопросом является необходимость того, чтобы военные поставки осуществлялись в Украину непрерывно.

"Чтобы помочь стране, которая сейчас борется за нашу свободу и безопасность", – добавил глава МИД Швеции.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил, что ЕС начал работу над следующим, четырнадцатым пакетом санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

По данным СМИ, ограничения должны касаться нефтяных танкеров или "теневого флота", которые транспортируют российскую нефть, несмотря на санкции.