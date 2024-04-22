Глава МИД Молдовы: Приднестровье не будет препятствием нашему вступлению в ЕС

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой убежден, что Приднестровский регион не станет препятствием в процессе вступления страны в Европейский Союз.

Об этом он сказал на одном из мероприятий во время визита в США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Moldova.

В то же время молдавский министр подчеркнул, что власти Молдовы будут делать все возможное, чтобы решить приднестровский конфликт до вступления в ЕС.

"Мы приложим усилия для того, чтобы в рамках процесса присоединения жители левобережья Днестра могли воспользоваться всем, что предлагает Евросоюз", – отметил Попшой.

Он уточнил, что это будет не так, как это было в 2014 году, когда Приднестровью были предложены все преимущества Соглашения об ассоциации и соглашения о свободной торговле, а Молдова "не получила ничего взамен".

Напомним, на прошлой неделе Конституционный суд Молдовы одобрил проведение референдума о вступлении в ЕС. В то же время другие опросы свидетельствуют, что мнения в обществе о необходимости такого референдума разделились почти пополам.

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