В Литве начинаются одни из крупнейших военных учений
В Литве в понедельник, 22 апреля, начинаются одни из крупнейших национальных военных учений Thunder Strike.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.
Учения продлятся три недели. Во время них литовские вооруженные силы и государственные учреждения будут отрабатывать полный переход на режим военного времени.
На учения будут призваны 10 тысяч военнослужащих запаса, из них около 2 500 – на активную фазу.
В учениях также примут участие более четырех тысяч военнослужащих Вооруженных сил Литвы, а также члены Союза стрелков и представители местных администраций.
Учения также будут включать подготовку комендантов, назначенных в муниципалитетах, формирование комендантских подразделений и их функций, тренировки по реквизиции материальных ценностей и временное введение комендантского часа в отдельных районах Вильнюса и Каунаса.
Напомним, в воскресенье начались совместные литовско-польские тактические учения с авиационным элементом "Храбрый грифон 24/II" (Brave Griffin 24/II).
Кроме того, в Финляндии с 26 апреля по 14 мая пройдут учения НАТО Arrow 24, в которых примут участие почти 500 единиц техники и около 2600 военных, а также иностранные военнослужащие.