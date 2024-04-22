В Литве начинаются одни из крупнейших военных учений

В Литве в понедельник, 22 апреля, начинаются одни из крупнейших национальных военных учений Thunder Strike.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Учения продлятся три недели. Во время них литовские вооруженные силы и государственные учреждения будут отрабатывать полный переход на режим военного времени.

На учения будут призваны 10 тысяч военнослужащих запаса, из них около 2 500 – на активную фазу.

В учениях также примут участие более четырех тысяч военнослужащих Вооруженных сил Литвы, а также члены Союза стрелков и представители местных администраций.

Учения также будут включать подготовку комендантов, назначенных в муниципалитетах, формирование комендантских подразделений и их функций, тренировки по реквизиции материальных ценностей и временное введение комендантского часа в отдельных районах Вильнюса и Каунаса.

Напомним, в воскресенье начались совместные литовско-польские тактические учения с авиационным элементом "Храбрый грифон 24/II" (Brave Griffin 24/II).

Кроме того, в Финляндии с 26 апреля по 14 мая пройдут учения НАТО Arrow 24, в которых примут участие почти 500 единиц техники и около 2600 военных, а также иностранные военнослужащие.