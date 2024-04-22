Глава МЗС Німеччини пояснила, чому важливо об’єднати зусилля з пошуку Patriot для України

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повторила свій заклик до країн ЄС щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву німецької міністерки наводить Tagesschau.

Бербок наголосила на важливості об’єднати зусилля і знайти для України додаткові системи ППО.

"Кожна додаткова система протиповітряної оборони рятує життя в Україні – саме тому так важливо, щоб ми всі об'єднали зусилля в цій сфері", – сказала вона.

Глава німецького МЗС також привітала рішення Палати представників Конгресу США про схвалення допомоги Україні.

"Це також важливий момент для забезпечення європейського мирного порядку", – додала вона.

Нагадаємо, міністри закордонних справ і оборони Німеччини у листі до десятків країн анонсували глобальну ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони для України.

Як заявив у п'ятницю генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, він очікує, що нові зобов'язання щодо поставок систем протиповітряної оборони "будуть оголошені найближчим часом", але не надав жодних подробиць щодо країн або озброєння.

За даними Financial Times, Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.