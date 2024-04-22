Глава МИД Германии объяснила, почему важно объединить усилия по поиску Patriot для Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок повторила свой призыв к странам ЕС о предоставлении Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot.

Как сообщает "Европейская правда", заявление немецкого министра приводит Tagesschau.

Бербок подчеркнула важность объединить усилия и найти для Украины дополнительные системы ПВО.

"Каждая дополнительная система противовоздушной обороны спасает жизни в Украине – именно поэтому так важно, чтобы мы все объединили усилия в этой сфере", – сказала она.

Глава немецкого МИД также приветствовала решение Палаты представителей Конгресса США об одобрении помощи Украине.

"Это также важный момент для обеспечения европейского мирного порядка", – добавила она.

Напомним, министры иностранных дел и обороны Германии в письме к десяткам стран анонсировали глобальную инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны для Украины.

Как заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, он ожидает, что новые обязательства по поставкам систем противовоздушной обороны "будут объявлены в ближайшее время", но не предоставил никаких подробностей по поводу стран или вооружения.

По данным Financial Times, Греция и Испания находятся под сильным давлением со стороны своих союзников по ЕС и НАТО из-за предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.