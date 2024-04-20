В низці міст Грузії пройшли жіночі марші проти закону про "іноагентів"

В грузинській столиці Тбілісі та низці інших міст пройшов жіночий марш проти "закону про іноагентів".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sova.

У столиці, як і в Горі, Марнеулі, Ахмета, Болнісі, Батумі, Озургеті, Цнорі, жінки вийшли, щоб висловити гнівний протест "російському закону", який погіршує ситуацію з правами і свободами людини в Грузії, скасовує критику на адресу партії влади.

Sova

Sova

Sova

Противники законопроєкту зібралися на площі Першої республіки і рушили в напрямку проспекту Руставелі, де розташований парламент Грузії.

У руках – транспаранти і прапори Грузії та ЄС.

Організатори жіночої ходи наголосили, що ухвалення законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", як і скасування гендерних квот для політичних партій, мають спільну мету – "зберегти владу, що становить ще більшу загрозу для всіх жінок, які мешкають у Грузії".

Як відомо, попри несхвалення з боку Заходу та громадянського суспільства, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявляє, що ніщо не може перешкодити остаточному ухваленню скандального закону.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що накладе вето на скандальний закон, однак визнала, що його, швидше за все, подолає парламент.

А в МЗС України висловили обурення заявою прем'єра Грузії щодо закону "про іноагентів" і Україну.

Детально на цю тему – у статті Курс на розрив з ЄС: навіщо влада Грузії вбиває її європейське майбутнє.