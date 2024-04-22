Німецька компанія Knauf йде з РФ після репортажу про участь у "відбудові" Маріуполя

Німецький виробник будівельних матеріалів Knauf збирається піти з Росії після появи журналістського розслідування про можливе сприяння компанії окупаційному режиму РФ в Маріуполі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Merkur.de.

У пресрелізі компанії зазначено, що після більш ніж 30 років роботи в Росії група Knauf вирішила позбутися свого російського бізнесу "у світлі поточних подій".

Однак наразі залишається незрозумілим, що саме стало причиною несподіваного виходу компанії.

Компанія "бажає передати весь бізнес у Росії, включно з видобутком сировини, виробництвом і продажем, місцевому керівництву, щоб зберегти робочі місця для більш ніж 4 000 співробітників у майбутньому".

Відповідне рішення ще має бути схвалене російською владою. За даними ЗМІ, Knauf вже поінформувала Кремль.

На початку квітня з’явилось розслідування телеканалу ARD, яке виявило, що компанії Knauf та WKB Systems будують об'єкти в Маріуполі.

У Knauf заперечили свою участь у будівельних роботах в захопленому Росією українському місті.

"З лютого 2022 року компанія Knauf більше не експортує товари з Росії і не імпортує їх у Росію", – заявила представниця пресслужби Knauf.

Після появи розслідування в уряді Німеччини заявили, що митна служба та прокуратура мають з'ясувати, чи порушили німецькі компанії санкції.