Немецкая компания Knauf уходит из РФ после репортажа об участии в "восстановлении" Мариуполя

Немецкий производитель строительных материалов Knauf собирается уйти из России после появления журналистского расследования о возможном содействии компании оккупационному режиму в Мариуполе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Merkur.de.

В пресс-релизе компании указано, что после более чем 30 лет работы в России группа Knauf решила избавиться от своего российского бизнеса "в свете текущих событий".

Однако пока остается непонятным, что именно стало причиной неожиданного выхода компании.

Компания "желает передать весь бизнес в России, включая добычу сырья, производство и продажу, местному руководству, чтобы сохранить рабочие места для более чем 4 000 сотрудников в будущем".

Соответствующее решение еще должно быть одобрено российскими властями. По данным СМИ, Knauf уже проинформировала Кремль.

В начале апреля появилось расследование телеканала ARD, которое показало, что компании Knauf и WKB Systems строят объекты в Мариуполе.

В Knauf отрицают свое участие в строительных работах в захваченном Россией украинском городе.

"С февраля 2022 года компания Knauf больше не экспортирует товары из России и не импортирует их в Россию", – заявила представительница пресс-службы Knauf.

После появления расследования в правительстве Германии заявили, что таможенная служба и прокуратура должны выяснить, нарушили ли немецкие компании санкции.