У керівній коаліції Німеччини тривають суперечки щодо скорочення бюджетних витрат

Між трьома партнерами керівної коаліції Німеччини триває суперечка щодо скорочення соціальних видатків із бюджету.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Головна дискусія відбувається між "Вільними демократами" та СДПН Олафа Шольца: перші хочуть суттєвого скорочення соціальних видатків, а соціал-демократи виступають проти.

Серед пропозицій для прискорення економічного розвитку – урізати на 30% соціальні виплати безробітним, які не погоджуються на запропоновану роботу; скасування виходу на пенсію у 63 роки; податкові пільги на понаднормові години роботи; спрощення бюрократичних процедурї у деяких сферах, зокрема будівництві. Керівництво "Вільних демократів" хоче наступними вихідними узгодити свої ідеї на федеральному партійному з’їзді.

Численні представники соціал-демократів розкритикували план. Так, генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт порівняв пропозиції з підходом "інвестиційних банкірів" і назвав їх неприйнятними, наголосивши, що основою рішень залишиться коаліційна угода.

Представниця "Зелених", глава МЗС Анналена Бербок теж поставила під сумнів можливість реалізувати пропозиції "Вільних демократів", посилаючись на складну ситуацію.

"Ми бачимо, що ця нестабільна ситуація у світі є великим викликом, особливо для демократій, адже автократичні країни користуються поточною ситуацією для їхньої дестабілізації… Тому між усіма демократичними силами у нашому суспільстві потрібна єдність, особливо у такі моменти, особливо перед європейськими виборами", – зазначила вона.

Нагадаємо, у місцевій владі в Німеччині натякнули, що не готові приймати додаткових біженців з України.

Водночас віцеканцлер Роберт Габек заявив, що Німеччина має взяти на себе лідерство у наданні подальшої підтримки Україні, а також розширити виробництво зброї.