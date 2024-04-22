В правящей коалиции Германии продолжаются споры о сокращении бюджетных расходов

Между тремя партнерами правящей коалиции Германии продолжается спор о сокращении социальных расходов из бюджета.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Главная дискуссия происходит между "Свободными демократами" и СДПГ Олафа Шольца: первые хотят существенного сокращения социальных расходов, а социал-демократы выступают против.

Среди предложений для ускорения экономического развития – урезать на 30% социальные выплаты безработным, которые не соглашаются на предложенную работу; отмена выхода на пенсию в 63 года; налоговые льготы на сверхурочные часы работы; упрощение бюрократических процедур в некоторых сферах, в частности строительстве. Руководство "Свободных демократов" хочет в следующие выходные согласовать свои идеи на федеральном партийном съезде.

Многочисленные представители СДПГ политсилы раскритиковали план. Так, генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт сравнил предложения с подходом "инвестиционных банкиров" и назвал их неприемлемыми, подчеркнув, что основой решений останется коалиционное соглашение.

Представительница "Зеленых", глава МИД Анналена Бербок тоже поставила под сомнение возможность реализовать предложения "Свободных демократов", ссылаясь на сложную ситуацию.

"Мы видим, что эта нестабильная ситуация в мире является большим вызовом, особенно для демократий, ведь автократические страны пользуются текущей ситуацией для их дестабилизации... Поэтому между всеми демократическими силами в нашем обществе нужно единство, особенно в такие моменты, особенно перед европейскими выборами", – отметила она.

Напомним, в местной власти в Германии намекнули, что не готовы принимать дополнительных беженцев из Украины.

В то же время вице-канцлер Роберт Габек заявил, что Германия должна взять на себя лидерство в оказании дальнейшей поддержки Украине, а также расширить производство оружия.