У шведському місті стався вибух у під’їзді житлового будинку, є постраждалі
У шведському місті Гельсінгборг вдень у понеділок стався вибух на сходах багатоквартирного будинку, постраждала одна людина.
Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".
Повідомлення про вибух на північному заході міста надійшло о 13:43 за місцевим часом. На місце приїхали поліція і рятувальні служби.
Внаслідок вибуху постраждала одна людина, після короткого спілкування з поліцією її госпіталізували.
Вибух серйозно пошкодив вхідні двері квартири, найближчої до місця інциденту, та сходову клітку навколо.
"Ми стукаємо у двері у навколишніх будинках, сподіваючись знайти свідків, та розшукуємо причетних", – повідомила речниця поліції Катаріна Русін.
Нагадаємо, у цьому й попередньому році у Швеції сталася ціла серія вибухів у житлових будинках, які пов'язують з боротьбою конкуруючих бандитських угруповань.
В середині квітня у Швеції активізувалось обговорення про необхідність вирішувати проблему з безпекою на вулицях після вбивства бандою молодиків чоловіка на очах у його малолітнього сина.