У шведському місті стався вибух у під’їзді житлового будинку, є постраждалі

У шведському місті Гельсінгборг вдень у понеділок стався вибух на сходах багатоквартирного будинку, постраждала одна людина.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Повідомлення про вибух на північному заході міста надійшло о 13:43 за місцевим часом. На місце приїхали поліція і рятувальні служби.

Внаслідок вибуху постраждала одна людина, після короткого спілкування з поліцією її госпіталізували.

Вибух серйозно пошкодив вхідні двері квартири, найближчої до місця інциденту, та сходову клітку навколо.

"Ми стукаємо у двері у навколишніх будинках, сподіваючись знайти свідків, та розшукуємо причетних", – повідомила речниця поліції Катаріна Русін.

Нагадаємо, у цьому й попередньому році у Швеції сталася ціла серія вибухів у житлових будинках, які пов'язують з боротьбою конкуруючих бандитських угруповань.

В середині квітня у Швеції активізувалось обговорення про необхідність вирішувати проблему з безпекою на вулицях після вбивства бандою молодиків чоловіка на очах у його малолітнього сина.