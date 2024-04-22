Укр Рус Eng

У шведському місті стався вибух у під’їзді житлового будинку, є постраждалі

Новини — Понеділок, 22 квітня 2024, 15:57 — Марія Ємець

У шведському місті Гельсінгборг вдень у понеділок стався вибух на сходах багатоквартирного будинку, постраждала одна людина.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда". 

Повідомлення про вибух на північному заході міста надійшло о 13:43 за місцевим часом. На місце приїхали поліція і рятувальні служби.

Внаслідок вибуху постраждала одна людина, після короткого спілкування з поліцією її госпіталізували.

Вибух серйозно пошкодив вхідні двері квартири, найближчої до місця інциденту, та сходову клітку навколо. 

"Ми стукаємо у двері у навколишніх будинках, сподіваючись знайти свідків, та розшукуємо причетних", – повідомила речниця поліції Катаріна Русін. 

Нагадаємо, у цьому й попередньому році у Швеції сталася ціла серія вибухів у житлових будинках, які пов'язують з боротьбою конкуруючих бандитських угруповань. 

В середині квітня у Швеції активізувалось обговорення про необхідність вирішувати проблему з безпекою на вулицях після вбивства бандою молодиків чоловіка на очах у його малолітнього сина.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Швеція інциденти