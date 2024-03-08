У шведському Гетеборзі знайшли одразу два предмети, що можуть бути вибухівкою

У п’ятницю поліція у Гетеборзі отримала два повідомлення про "підозрілі предмети", можливо вибухівку, у двох різних районах.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Спершу сповіщення надійшло з району Новий Ховас, за кілька годин – з району Фролунда. Про другий у поліції уточнили, що підозрілий предмет виявили всередині під’їзду при вході у будинок. На місце виїхали вибухотехніки.

У поліції поки не повідомляють, чи становили загрозу предмети, що стали приводом для виклику.

Раніше цього тижня у районі Вестра Фролунда у Гетеборзі сталося два вибухи біля житлових будинків, поруч одне з одним.

Також на початку тижня сталися два вибухи невідомих предметів при вході та на сходах багатоквартирних будинків у містечках поблизу Стокгольма, семеро людей отримали незначні поранення.

Протягом минулого року у Швеції сталася ціла серія вибухів у житлових будинках, які пов'язують з боротьбою конкуруючих бандитських угруповань.