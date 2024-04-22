В шведском городе произошел взрыв в подъезде жилого дома, есть пострадавшие

В шведском городе Хельсингборг днем в понедельник произошел взрыв на лестнице многоквартирного дома, пострадал один человек.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Сообщение о взрыве на северо-западе города поступило в 13:43 по местному времени. На место приехали полиция и спасательные службы.

В результате взрыва пострадал один человек, после короткого общения с полицией его госпитализировали.

Взрыв серьезно повредил входную дверь квартиры, ближайшей к месту взрыва, и лестничную клетку вокруг.

"Мы стучим в двери в окрестных домах, надеясь найти свидетелей, и разыскиваем причастных", – сообщила пресс-секретарь полиции Катарина Русин.

Напомним, в этом и предыдущем году в Швеции произошла целая серия взрывов в жилых домах, которые связывают с борьбой конкурирующих бандитских группировок.

В середине апреля в Швеции активизировалось обсуждение о необходимости решать проблему с безопасностью на улицах после убийства бандой молодых людей мужчины на глазах у его малолетнего сына.