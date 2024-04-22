Вихідці з КДБ і ФСБ Росії організували в Грузії конференцію про "традиційні цінності"

У Тбілісі 22 квітня в "засекреченому місці" організували конференцію про "традиційні цінності" за участі експертів із Росії та Грузії, до якої доклалась організація, створена вихідцями з радянських та російських спецслужб.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише портал "Грузия Online".

Серед організаторів конференції "Традиційні цінності як фактор зближення країн і народів" згадується Національний дослідницький інститут розвитку комунікацій (НДІРК). Ця структура була створена у 2020 році.

Серед засновників НДІРК – генерал-лейтенант Ніколай Грибін, який у різні роки проживав у Великій Британії та в Копенгагені. Він очолював третій відділ КДБ і відповідав, зокрема, за Велику Британію, Австралію та країни Скандинавії, а також був керівником Академії зовнішньої розвідки РФ.

Ще одним засновником організації є бізнесвумен Ірина Завесницька. Вона зареєстрована за адресою, пов’язаною з Владисавом Гасумяновим – колишнім співробітником КДБ, Служби зовнішньої розвідки та Федеральної служби безпеки Росії.

Крім того, Гасумянов працював заступником начальника управління президента Росії з міжрегіональних і культурних зв'язків із зарубіжними країнами, входив до правління "Норникеля" та очолював одну з кафедр Московського державного інституту міжнародних відносин.

Перед цим, 19 квітня, НДІРК провів захід в окупованому Цхінвальському регіоні Грузії на тему "Роль частково визнаних держав у сучасному світі, механізми розвитку союзних відносин".

Нагадаємо, на початку квітня керівна партія Грузії "Грузинська мрія" також офіційно внесла пропозицію поправок до конституції про заборону "ЛГБТ-пропаганди". Паралельно вона просуває законопроєкт "про прозорість іноземного впливу", який різко критикують на Заході і який викликав обурення громадянського суспільства.

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