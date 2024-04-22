Выходцы из КГБ и ФСБ России организовали в Грузии конференцию о "традиционных ценностях"

В Тбилиси 22 апреля в "засекреченном месте" организовали конференцию о "традиционных ценностях" с участием экспертов из России и Грузии, к которой приложила руку организация, созданная выходцами из советских и российских спецслужб.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет портал "Грузия Online".

Среди организаторов конференции "Традиционные ценности как фактор сближения стран и народов" упоминается Национальный исследовательский институт развития коммуникаций (НИИРК). Эта структура была создана в 2020 году.

Среди основателей НИИРК – генерал-лейтенант Николай Грибин, который в разные годы проживал в Великобритании и в Копенгагене. Он возглавлял третий отдел КГБ и отвечал, в частности, за Великобританию, Австралию и страны Скандинавии, а также был руководителем Академии внешней разведки РФ.

Еще одним учредителем организации является бизнесвумен Ирина Завесницкая. Она зарегистрирована по адресу, связанному с Владисавом Гасумяновым – бывшим сотрудником КГБ, Службы внешней разведки и Федеральной службы безопасности России.

Кроме того, Гасумянов работал заместителем начальника управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, входил в правление "Норникеля" и возглавлял одну из кафедр Московского государственного института международных отношений.

Перед этим, 19 апреля, НИИРК провел мероприятие в оккупированном Цхинвальском регионе Грузии на тему "Роль частично признанных государств в современном мире, механизмы развития союзных отношений".

Напомним, в начале апреля правящая партия Грузии "Грузинская мечта" также официально внесла предложение поправок в конституцию о запрете "ЛГБТ-пропаганды". Параллельно она продвигает законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который резко критикуют на Западе и который вызвал возмущение гражданского общества.

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