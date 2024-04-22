ЗМІ: Сили США в Іраку та Сирії потрапили під обстріл вперше за три місяці

Військові США в Іраку та Сирії за останню добу потрапили під два окремих удари із застосуванням ракет та ударних безпілотників, що сталося вперше за майже три місяці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на коментар неназваних посадовців США та Іраку.

Щонайменш один ударний безпілотник спрямували по авіабазі Айн аль-Асад в іракській провінції Анбар, де розміщуються американські військові.

Тим часом по базі Румалін на північному заході Сирії у неділю завдали удару п’ятьма ракетами, випущеними з півночі Іраку.

Повідомлень про постраждалих чи значну шкоду внаслідок цих атак не надходило.

Це перші подібні атаки на американських військових на Близькому Сході за останні майже три місяці.

Перед тим з середини жовтня і до кінця січня по американських силах майже щоденно завдавали повітряних ударів, відповідальність за них взяли на себе підтримувані Іраном шиїтські угруповання, назвавши це реакцією на підтримку Штатами Ізраїлю у боротьбі з угрупованням ХАМАС.

З кінця січня удари припинилися, вочевидь під тиском Іраку й Ірану, після серйозних американських ударів у відповідь на атаку під кордоном з Йорданією, коли загинули троє військовослужбовців США.

Всього в Іраку перебуває близько 2500, а в західній частині Сирії – близько 900 американських військовослужбовців.