СМИ: Силы США в Ираке и Сирии попали под обстрел впервые за три месяца

Военные США в Ираке и Сирии за последние сутки попали под два отдельных удара с применением ракет и ударных беспилотников, что произошло впервые за почти три месяца.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на комментарий неназванных должностных лиц США и Ирака.

По меньшей мере один ударный беспилотник направили по авиабазе Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар, где размещаются американские военные.

Между тем по базе Румалин на северо-западе Сирии в воскресенье нанесли удар пятью ракетами, выпущенными с севера Ирака.

Сообщений о пострадавших или значительном ущербе в результате этих атак не поступало.

Это первые подобные атаки на американских военных на Ближнем Востоке за последние почти три месяца.

Перед тем с середины октября и до конца января по американским силам почти ежедневно наносили воздушные удары, ответственность за них взяли на себя поддерживаемые Ираном шиитские группировки, назвав это реакцией на поддержку Штатами Израиля в борьбе с группировкой ХАМАС.

С конца января удары прекратились, очевидно, под давлением Ирака и Ирана, после серьезных американских ударов в ответ на атаку под границей с Иорданией, когда погибли трое военнослужащих США.

Всего в Ираке находится около 2500, а в западной части Сирии – около 900 американских военнослужащих.