Боррель впевнений у рішенні щодо надання Україні нових систем Patriot

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель висловив впевненість, що країни-члени Євросоюзу знайдуть рішення щодо передачі Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції після зустрічі глав МЗС та міністерств оборони країн ЄС у Люксембурзі.

Топ-дипломат відповідав на питання про те, чи з'явилась можливість у країн-членів ЄС після цієї зустрічі надати Україні системи Patriot у відповідь на запит від президента України Володимира Зеленського.

"Вибачте, але тут, у Брюсселі, ми не маємо систем Patriot, адже вони є в країн-членів ЄС. Тому рішення ухвалюють вони", – зазначив Боррель.

Він наполіг, що марно надавати пускові установки ППО без ракет-перехоплювачів, як і навпаки, тому потрібно надавати і те, й інше, і потік ракет-перехоплювачів має бути постійним.

"Представники країн-членів ЄС повернуться додому із чітким розумінням запиту (України), і я впевнений, що там ухвалять рішення щодо цього", – запевнив Боррель.

Раніше міністр оборони Швеції Пол Йонсон допустив, що Стокгольм може передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot.

У німецькому уряді в понеділок запевнили, що нова система протиповітряної оборони Patriot буде доставлена в Україну якнайскоріше.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що нові зобов'язання щодо поставок систем протиповітряної оборони "будуть оголошені найближчим часом", але він не надав жодних подробиць щодо країн або озброєння.

За даними Financial Times, Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.