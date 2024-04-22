Боррель уверен, что решение предоставить Украине новые системы Patriot примут

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил уверенность, что страны-члены Евросоюза найдут решение о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции после встречи глав МИД и министерств обороны стран ЕС в Люксембурге.

Топ-дипломат отвечал на вопрос о том, появилась ли возможность у стран-членов ЕС после этой встречи предоставить Украине системы Patriot в ответ на запрос от президента Украины Владимира Зеленского.

"Извините, но здесь, в Брюсселе, у нас нет систем Patriot, ведь они есть у стран-членов ЕС. Поэтому решение принимают они", – отметил Боррель.

Он настоял, что бесполезно предоставлять пусковые установки ПВО без ракет-перехватчиков, как и наоборот, поэтому нужно предоставлять и то, и другое, и поток ракет-перехватчиков должен быть постоянным.

"Представители стран-членов ЕС вернутся домой с четким пониманием запроса (Украины), и я уверен, что там примут решение по этому поводу", – заверил Боррель.

Ранее Министр обороны Швеции Пол Йонсон допустил, что Стокгольм может передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot.

В немецком правительстве в понедельник заверили, что новая система противовоздушной обороны Patriot будет доставлена в Украину как можно скорее.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что новые обязательства по поставкам систем противовоздушной обороны "будут объявлены в ближайшее время", но не предоставил никаких подробностей по поводу стран или вооружения.

По данным Financial Times, Греция и Испания находятся под сильным давлением со стороны своих союзников по ЕС и НАТО из-за предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.