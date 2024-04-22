У Держдепі розповіли, чи достатньо ухваленої Палатою представників допомоги Україні

Помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О’Браєн прокоментував ухвалення Палатою представників Конгресу США допомоги для України.

Про це він сказав відповідаючи на запитання "ЄвроПравди".

Він зазначив, що законопроєкт про підтримку України розробили після консультацій з партнерами США по коаліції та урядом, і це "наша найкраща оцінка того, що потрібно Україні для досягнення успіху".

"Близько двох третин цієї суми спрямовано на військові потреби. Крім того, близько 11,5 мільярдів – це підтримка бюджету", – вказав О’Браєн.

За його словами, важливо, щоб усі розуміли, що гроші використовуються правильно, і на ті цілі, на які вони призначені. І ми маємо всі підстави вважати, що так було, і так буде й надалі", – додав посадовець.

Він зауважив, що те, що роблять США – це допомагають оплатити те, на що не вистачає коштів.

"Також важливо, щоб американці розуміли, який внесок робить Україна в ці зусилля, адже це не лише про життя людей, які воюють, а й люди, які тут працюють, та про те, що 100% українських податків йдуть на фінансування армії", – наголосив О’Браєн.

Помічник державного секретаря США назвав це "дуже потужним меседжем" для Конгресу та американських громадян, який також допомагає знати, який внесок роблять європейські союзники.

"Ви знаєте, що США виділили близько 80 млрд доларів на гуманітарну, економічну та військову допомогу. А наші європейські партнери – близько 110 млрд, хоча, можливо, цього тижня їхня допомога перевалила за цю цифру", – резюмував він.

Водночас О’Браєн стверджує, що новий пакет американської військової допомоги Україна отримає "дуже скоро" після завершення його схвалення в Конгресі.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. За схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112.

Проєкт обіцяли передати на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який був прийнятий у лютому. Це має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті.

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.

Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.