В Госдепе рассказали, достаточно ли принятой Палатой представителей помощи Украине

Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен прокомментировал принятие Палатой представителей Конгресса США помощи для Украины.

Об этом он сказал отвечая на вопрос "ЕвроПравды".

Он отметил, что законопроект о поддержке Украины разработали после консультаций с партнерами США по коалиции и правительством, и это "наша лучшая оценка того, что нужно Украине для достижения успеха".

"Около двух третей этой суммы направлено на военные нужды. Кроме того, около 11,5 миллиардов – это поддержка бюджета", – указал О'Брайен.

По его словам, важно, чтобы все понимали, что деньги используются правильно, и на те цели, на которые они предназначены. И мы имеем все основания считать, что так было, и так будет и в дальнейшем", – добавил чиновник.

Он отметил, что то, что делают США – это помогают оплатить то, на что не хватает средств.

"Также важно, чтобы американцы понимали, какой вклад делает Украина в эти усилия, ведь это не только о жизни людей, которые воюют, но и люди, которые здесь работают, и о том, что 100% украинских налогов идут на финансирование армии", – подчеркнул О'Брайен.

Помощник государственного секретаря США назвал это "очень мощным месседжем" для Конгресса и американских граждан, который также помогает знать, какой вклад делают европейские союзники.

"Вы знаете, что США выделили около 80 млрд долларов на гуманитарную, экономическую и военную помощь. А наши европейские партнеры – около 110 млрд, хотя, возможно, на этой неделе их помощь перевалила за эту цифру", – резюмировал он.

В то же время, О'Брайен утверждает, что новый пакет американской военной помощи Украина получит "очень скоро" после завершения его одобрения в Конгрессе.

Напомним, 20 апреля Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины. За одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112.

Проект обещали передать на рассмотрение Сената как изменения к сенатскому законопроекту о международной помощи США HR.815, который был принят в феврале. Это должно упростить процедуру утверждения пакета в Сенате.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за законопроект во вторник, 23 апреля.

О том, что включили в законодательство о помощи Украине, читайте в статье: Конгресс готовит победу Украины. Как США планируют изменить бюджет и правила поддержки ВСУ.