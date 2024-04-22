В Норвегии рассматривают возможность значительного увеличения помощи Украине

В парламенте Норвегии рассматривают возможность значительного увеличения долгосрочной помощи Украине, которую сейчас готов предоставлять Осло.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел страны Эспен Барт Эйде, сообщает Bloomberg.

По словам главы МИД, этот вопрос будет обсуждаться с партиями, представленными в парламенте. Он добавил, что речь идет о "значительном увеличении" программы "Нансен", что сейчас предусматривает 75 миллиардов крон (6,8 миллиарда долларов).

Министр отметил, что хотя в правительстве "еще не определились с конкретными цифрами", помощь будет предоставляться в течение как минимум пяти лет, "но, возможно, и больше".

"Смысл заключается в том, что мы все должны делать больше, и что никто не сделал достаточно", – сказал Эйде.

Ранее премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре заявил, что страна финансово присоединится к инициативе по обеспечению Украины дополнительными системами противовоздушной обороны.

Перед этим глава МИД Норвегии сообщил, что Киев и Осло завершили переговоры по двустороннему соглашению по безопасности и подпишут его на следующей встрече Зеленского с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре. Ее дата еще не объявлена.

Ранее Эспен Барт Эйде заявил, что истребители F-16, которые его страна передает Украине, помогут ВСУ глубже бить по российским тылам.

По данным СМИ, в рамках коалиции истребителей Норвегия готовится передать Украине 22 истребителя F-16, из них 12 находятся в уже пригодном к использованию состоянии.