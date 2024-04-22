Конгрессмен: Украина получит новое оружие от США "быстрее, чем считается возможным"

Член комитета по иностранным делам Палаты представителей США демократ Билл Китинг заверил, что военная помощь в рамках нового финансирования после его одобрения Конгрессом поступит "быстрее, чем кто-либо считает возможным".

Об этом он сказал во время встречи с журналистами в Киеве 22 апреля, передает с места корреспондент "Европейской правды".

Китинг рассказал о встречах делегации Палаты представителей с военными 82-й воздушно-десантной дивизии, которые, по словам конгрессмена, "готовились к этому" (принятие дополнительного финансирования для Украины. – Ред.).

"И оружие, которое прибудет сюда, прибудет сюда быстрее, чем, я думаю, любая армия могла бы мобилизоваться, чтобы доставить его сюда. Часть оружия может быть за несколько дней, часть – за несколько недель. Мы не знаем графика. И даже если бы знали, то никому бы не сказали, потому что это может повлиять на стратегию войны", – добавил Китинг.

Его коллега, республиканец Том Кейн напомнил, что проголосованный в Палате представителей законопроект впервые призывает к передаче ракет ATACMS дальностью 300 километров, "ряда других артиллерийских систем и других видов специфических вооружений".

"Есть люди, которые знают как здесь, так и в Соединенных Штатах, что будет включено в эти пакеты (военной помощи. – Ред.). У нас есть заверения как в Соединенных Штатах, так и в нашей стране, что люди смогут использовать вооружение, которое будет отправлено, очень и очень быстро", – подчеркнул Кейн.

Напомним, 20 апреля Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за законопроект во вторник, 23 апреля.

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