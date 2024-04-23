Президентка Єврокомісії: Схвалення у США допомоги Україні спонукає ЄС до активнішої підтримки

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що схвалений Палатою представників США пакет з допомогою Україні спонукатиме країни ЄС надавати активнішу підтримку.

Про це вона заявила в інтерв'ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

За словами фон дер Ляєн, Європа не буде робити перепочинок у своїх зусиллях з надання допомоги Києву після рішення Палати.

У цьому контексті вона згадала свою розмову з президентом США Джо Байденом, яка відбулась напередодні: "Я сказала президенту Байдену, що це рішення (Палати представників – Ред. заохотить Європу до подальшого посилення власної військової підтримки України".

"Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно, тому що це правильно. А також тому, що альтернатива поставила б під загрозу нашу власну свободу", – підкреслила фон дер Ляєн.

Вона привітала рішення Палати, яке, як очікується, незабаром буде схвалене Сенатом і підписане Байденом, і назвала його поворотним моментом у війні, який підніме дух українців після місяців поганих новин і поразок.

"Історичне двопартійне рішення Конгресу США матиме величезний психологічний ефект і реально змінить ситуацію на полі бою", – сказала фон дер Ляєн, додавши, що "відновлена підтримка підніме бойовий дух всієї країни".

Вона зазначила, що Європа також надала "безпрецедентну" підтримку Києву.

"Цього тижня Європейський Союз та його держави-члени вже нададуть Україні та українцям в Європі допомогу на суму майже 100 мільярдів євро. І ми вже домовилися про ще десятки мільярдів євро, які надійдуть у наступні роки", – розповіла глава ЄК.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. За схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112.

Проєкт обіцяли передати на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який був прийнятий у лютому. Це має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті.

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.

Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.