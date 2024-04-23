Президент Еврокомиссии: Одобрение в США помощи Украине побуждает ЕС к более активной поддержке

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен убеждена, что одобренный Палатой представителей США пакет с помощью Украине будет побуждать страны ЕС оказывать более активную поддержку.

Об этом она заявила в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

По словам фон дер Ляйен, Европа не будет делать передышку в своих усилиях по оказанию помощи Киеву после решения Палаты.

В этом контексте она вспомнила свой разговор с президентом США Джо Байденом, состоявшийся накануне: "Я сказала президенту Байдену, что это решение (Палаты представителей. – Ред.) подтолкнет Европу к дальнейшему усилению собственной военной поддержки Украины".

"Мы будем с Украиной столько, сколько будет нужно, потому что это правильно. А также потому, что альтернатива поставила бы под угрозу нашу собственную свободу", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Она приветствовала решение Палаты представителей, которое, как ожидается, вскоре будет одобрено Сенатом и подписано Байденом, и назвала его поворотным моментом в войне, который поднимет дух украинцев после месяцев плохих новостей и поражений.

"Историческое двухпартийное решение Конгресса США будет иметь огромный психологический эффект и реально изменит ситуацию на поле боя", – сказала фон дер Ляйен, добавив, что "восстановленная поддержка поднимет боевой дух всей страны".

Она отметила, что Европа также оказала "беспрецедентную" поддержку Киеву.

"На этой неделе Европейский Союз и его государства-члены уже предоставят Украине и украинцам в Европе помощь на сумму почти 100 млрд евро. И мы уже договорились о еще десятках миллиардов евро, которые поступят в последующие годы", – рассказала глава ЕК.

Напомним, 20 апреля Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины. За принятие документа проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112.

Проект обещали передать на рассмотрение Сената как изменения к сенатскому законопроекту о международной помощи США HR.815, который был принят в феврале. Это должно упростить процедуру утверждения пакета в Сенате.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за законопроект во вторник, 23 апреля.

О том, что включили в законодательство о помощи Украине, читайте в статье: Конгресс готовит победу Украины. Как США планируют изменить бюджет и правила поддержки ВСУ.