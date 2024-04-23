На Криті біля бази ВМС Греції спалахнула пожежа

Населений пункт поблизу грецької військової бази на острові Крит був евакуйований у вівторок після того, як серед низькорослої рослинності на дорожній розв'язці поблизу спалахнула пожежа.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на повідомлення пожежної служби повідомляє Ekathimerini.

Влада закликала всі об'єкти військово-морської бази Суда, пов'язані з особовим складом, тобто місцеве поселення, лікарню і школу, евакуюватися в якості запобіжного заходу в повідомленні, надісланому за номером екстреного виклику 112.

ЗМІ повідомили, що дітей та вчителів перевели на головну площу Суди, а пацієнтів з лікарні відправили до Військово-морського госпіталю Криту.

Пожежна служба не надала інформації про кількість пожежників і техніки, направлених на місце події, але місцеві веб-сайти повідомили, що пожежні машини прибули на допомогу з Ханьї і Вріссеса.

Пожежники намагаються запобігти поширенню вогню, але сильний вітер силою до 9 балів за шкалою Бофорта заважає їхнім зусиллям.

Греція 7 квітня підвищила рівень загрози через лісові пожежі до другого найвищого після того, як у суботу надійшли повідомлення про понад 70 лісових пожеж по всій країні.

Греція зафіксувала рекордну середню температуру взимку в 11,8 градуса за Цельсієм, а з початку квітня температура була надзвичайно високою. У вівторок у Ханьї на Криті температура досягла 31 градуса.

Як і в багатьох інших частинах Середземномор’я, минулого літа Греція постраждала від сильної спеки. 20 людей загинули і майже 175 тисяч гектарів землі згоріли у пожежах.

Експерти кажуть, що сезон лісових пожеж у Греції, який раніше починався в травні, ймовірно, розпочнеться раніше через кліматичні зміни, спричинені людиною.