На Крите возле базы ВМС Греции вспыхнул пожар

В населенном пункте Суда вблизи греческой военной базы на острове Крит во вторник была проведена эвакуация после того, как среди низкорослой растительности на дорожной развязке поблизости вспыхнул пожар.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на сообщение пожарной службы сообщает Ekathimerini.

В сообщении, отправленном по номеру экстренного вызова 112, власти призвали эвакуировать все объекты военно-морской базы, связанные с личным составом, то есть местное поселение, больницу и школу, в качестве меры предосторожности.

СМИ сообщили, что детей и учителей перевели на главную площадь Суды, а пациентов из больницы отправили в Военно-морской госпиталь Крита.

Пожарная служба не предоставила информации о количестве пожарных и техники, направленных на место происшествия, но местные веб-сайты сообщили, что пожарные машины прибыли на помощь из Ханьи и Вриссеса.

Пожарные пытаются предотвратить распространение огня, но сильный ветер силой до 9 баллов по шкале Бофорта мешает их усилиям.

Греция 7 апреля повысила уровень угрозы из-за лесных пожаров до второго самого высокого после того, как в субботу поступили сообщения о более 70 лесных пожарах по всей стране.

Греция зафиксировала рекордную среднюю температуру зимой в 11,8 градуса по Цельсию, а с начала апреля температура была чрезвычайно высокой. Во вторник в Ханье на Крите температура достигла 31 градуса.

Как и во многих других частях Средиземноморья, прошлым летом Греция пострадала от сильной жары. 20 человек погибли и почти 175 тысяч гектаров земли сгорели в пожарах.

Эксперты говорят, что сезон лесных пожаров в Греции, который ранее начинался в мае, вероятно, начнется раньше из-за климатических изменений, вызванных человеком.