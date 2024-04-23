В Іспанії помилково випустили з в’язниці наркоторговця, який міг планувати топзамахи у Нідерландах

Через недогляд іспанських органів із в’язниці випустили лідера наркокартелю, який також нібито погрожував убити нідерландську принцесу та прем’єра країни Марка Рютте.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Каріма Боуяхрічана, лідера Mocro Maffia, затримали минулого січня у місті Марбелья внаслідок великої операції правоохоронців за підсумками 5-річного розслідування щодо відмивання коштів.

Дізнавшись про його затримання, Нідерланди подали через іспанський суд запит на екстрадицію для притягнення його до відповідальності у Нідерландах за звинуваченнями, пов’язаними з наркоторгівлею.

Національний суд у Мадриді схвалив запит, але регіональний суд у Малазі, що має юрисдикцію над територією, де Боуяхрічана затримали, відмовився виконувати запит, вважаючи, що спершу той має відповісти у рамках звинувачень у відмиванні коштів в Іспанії.

Нідерланди подали апеляцію на це рішення та подали ще один терміновий запит на екстрадицію, наголошуючи, що це один з ключових осіб у розшуку у списку "Інтерполу" і його хочуть притягти до відповідальності за "нарковійни" протягом близько десятиліття, під час яких було скоєно десятки вбивств у Бельгії, Нідерландах, Іспанії та Марокко.

Цього тижня з’ясувалося, що попри те, що Національний суд задовольнив запит Нідерландів на екстрадицію, він не подбав про те, щоб підозрюваний залишився під вартою до виконання рішення.

Минулого місяця під час попереднього розгляду справи за звинуваченнями про відмивання коштів головуючий суддя погодився випустити Боуяхрічана під заставу у розмірі 50 тисяч євро, що з його статками не було проблемою. Він швидко сплатив заставу, вийшов з-під варти і відтоді його місцеперебування невідоме.

У контексті цієї історії пригадали, що у 2022 році нідерландська принцеса Амалія змушена була виїхати зі свого студентського житла і повернутися у палац після того, як поліція отримала інформацію з надійними вказівками на те, що Боуяхрічан міг планувати її викрадення або вбивство.

За інформацією нідерландського De Telegraaf, Боуяхрічан нібито мав у списку своїх потенційних цілей також прем’єра Нідерландів і кандидата номер один на наступного генсека НАТО Марка Рютте. Його втеча з-під варти в Іспанії ймовірно вимагатиме підвищення пильності нідерландських правоохоронців і посилення заходів безпеки для перших осіб країни.

Нагадаємо, у березні 2024 року суд у Нідерландах засудив іншого лідера наркокартелю до довічного ув'язнення за серію вбивств.

Раніше бельгійську столицю Брюссель, де розташовані інституції ЄС, сколихнула серія перестрілок між бандами наркоторговців.