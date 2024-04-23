В Испании ошибочно отпустили наркоторговца, который мог планировать топ-покушения в Нидерландах

Из-за недосмотра испанских органов из тюрьмы выпустили лидера наркокартеля, который также якобы угрожал убить нидерландскую принцессу и премьера страны Марка Рютте.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Карима Боуяхричана, лидера Mocro Maffia, задержали в январе прошлого года в городе Марбелья в результате большой операции правоохранителей по итогам пятилетнего расследования об отмывании средств.

Узнав о его задержании, Нидерланды подали через испанский суд запрос на экстрадицию для привлечения его к ответственности в Нидерландах по обвинениям, связанным с наркоторговлей.

Национальный суд в Мадриде одобрил запрос, но региональный суд в Малаге, имеющий юрисдикцию над территорией, где Боуяхричана задержали, отказался выполнять запрос, считая, что сначала тот должен ответить в рамках обвинений в отмывании средств в Испании.

Нидерланды подали апелляцию на это решение и подали еще один срочный запрос на экстрадицию, подчеркивая, что это одно из ключевых лиц в розыске в списке Интерпола и его хотят привлечь к ответственности за нарковойны на протяжении десятилетия, во время которых были совершены десятки убийств в Бельгии, Нидерландах, Испании и Марокко.

На этой неделе выяснилось, что несмотря на то, что Национальный суд удовлетворил запрос Нидерландов на экстрадицию, он не позаботился о том, чтобы подозреваемый остался под стражей до исполнения решения.

В прошлом месяце во время предварительного рассмотрения дела по обвинениям об отмывании средств председательствующий судья согласился выпустить Боуякричана под залог в размере 50 тысяч евро, что с его состоянием не было проблемой. Он быстро уплатил залог, вышел из-под стражи и с тех пор его местонахождение неизвестно.

В контексте этой истории вспомнили, что в 2022 году нидерландская принцесса Амалия вынуждена была уехать из своего студенческого жилья и вернуться во дворец после того, как полиция получила информацию с надежными указаниями на то, что Боуяхричан мог планировать ее похищение или убийство.

По информации нидерландского De Telegraaf, Боуяхричан якобы имел в списке своих потенциальных целей также премьера Нидерландов и кандидата номер один на следующего генсека НАТО Марка Рютте. Его побег из-под стражи в Испании, вероятно, потребует повышения бдительности нидерландских правоохранителей и усиления мер безопасности для первых лиц страны.

Напомним, в марте 2024 года суд в Нидерландах приговорил другого лидера наркокартеля к пожизненному заключению за серию убийств.

Ранее бельгийскую столицу Брюссель, где расположены институты ЕС, всколыхнула серия перестрелок между бандами наркоторговцев.