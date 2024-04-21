Уряд Латвії готує відмову від російської мови як другої іноземної у школах

У вівторок, 23 квітня, уряд Латвії ухвалить рішення про поступову відмову від російської мови як другої іноземної в загальній освіті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

В даний час латвійські школярі вивчають англійську мову як першу іноземну мову від початку навчання, а другу іноземну мову починають вивчати з кінця початкової школи. Теоретично діти можуть вивчати французьку, німецьку та інші мови як другу іноземну, але на практиці найчастіше викладається російська мова, оскільки в школах не вистачає вчителів інших мов.

За даними Міністерства освіти і науки (МОН), російська мова викладається як друга іноземна майже в половині латвійських шкіл. У деяких навчальних закладах альтернативи російській мові не пропонується.

Зміни, запропоновані МОН, передбачають, що з 2026/2027 навчального року школи повинні будуть поступово пропонувати учням як другу іноземну мову на рівні основної освіти одну з офіційних мов Європейського союзу або країн-членів Європейської економічної зони, або іноземна мова, що регулюється міжурядовими угодами про освіту. Російська мова не входить до цих мов.

Під час публічного обговорення було отримано дуже багато заперечень від приватних осіб проти плану Міністерства освіти. Протягом двох тижнів від приватних осіб та представників різних асоціацій надійшло понад 300 звернень, більшість з яких спрямована проти поступової відмови від російської мови як другої іноземної в основній школі.

Основні причини незгоди зводяться до того, що діти не повинні бути обмежені у вивченні рідної мови та повинні самі вирішувати, яку мову їм вивчати. Також наголошується, що відмова від російської з політичних причин неприпустима.

Нагадаємо, Латвійський Конституційний суд 15 лютого ухвалив, що норма імміграційного закону про обов’язкове складання мовного іспиту для громадян Росії та декларування ними джерела доходів є конституційною.

До вересня 2023 року понад половина спроб скласти мовні тести завершилися невдачею. Латвійські депутати після цього запропонували тим, хто виконав положення закону, продовжити посвідку на постійне проживання на два роки, аби вони встигли вивчити мову і скласти іспит.

Близько трьох тисяч громадян РФ, які не діяли, повинні були покинути Латвію або намагатися отримати тимчасовий легальний статус на інших підставах. У підсумку кандидатів на виїзд залишилося близько тисячі.