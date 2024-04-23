Прем'єр Вірменії заявив, що не збирається воювати за Нагірний Карабах

Вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що його країна не збирається починати війну за Нагірний Карабах.

Заяву очільника уряду Вірменії наводить News.am, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, у Вірменії "немає жодних амбіцій за межами міжнародно визнаних кордонів".

"І ми сподіваємося, що територіальну цілісність Вірменії буде відновлено в процесі демаркації", – додав Пашинян.

Як відомо, минулого тижня представники Вірменії та Азербайджану вперше оголосили про попереднє узгодження делімітації кордонів біля восьми прикордонних сіл.

Після повернення Азербайджаном повного контролю над невизнаним Нагірним Карабахом між Вірменією та Азербайджаном періодично стаються сутички з жертвами і пораненими.

Також Баку і Єреван ведуть мирні переговори, остання серія зустрічей відбулася у Берліні за посередництва Німеччини.

Читайте також, чи дійсно Вірменія зважилася вийти з Євразійського союзу та йти до членства в ЄС.