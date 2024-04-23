Посол объяснила, как Сенат США будет голосовать за новую помощь Украине

Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что голосование за законопроект с дополнительным финансированием для Киева может несколько затянуться в зависимости от того, как долго будут продолжаться выступления сенаторов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она написала в Facebook.

По словам посла, рассмотрение пакета законопроектов о помощи, который содержит и помощь Украине, в Сенате США запланировано на 13:00 по Вашингтону (20:00 по Киеву).

Сенаторы должны сначала проголосовать за два вопроса – внесение поправки сенатора Шумера в законопроект о национальной безопасности H.R.815, которая дублирует решение Палаты представителей, и ходатайство о завершении дебатов.

"После этих двух голосований (при условии одобрения) у сенаторов будет 30 часов (но не более часа на каждого) для обсуждения законопроекта, после чего будет проведено окончательное голосование", – пояснила Маркарова.

Дипломат напомнила, что в феврале во время предыдущего голосования в Сенате за помощь Украине выступления сенаторов продолжались всю ночь, поэтому "продолжительность этой части процедуры будет зависеть от того, как много сенаторов изъявят желание выступить и сколько времени будут выступать".

Напомним, 20 апреля Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины. Подробности документа читайте в этом материале.

Ранее Оксана Маркарова не исключила, что первый пакет американских вооружений может поступить в Украину уже в апреле.

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